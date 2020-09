Covid-19. Presidente da Guatemala está infetado

O Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, revelou esta sexta-feira que está infetado com covid-19, mas estável, ainda que com alguns sintomas.

O chefe de Estado, médico e cirurgião reformado de 64 anos, confirmou a situação a uma rádio local, adiantando que daria mais detalhes nas próximas horas.

Alejandro Giammattei adiantou que fez cinco testes ao novo coronavírus nos últimos meses, todos com resultados negativos, mas na quinta-feira um novo teste confirmou a infeção.

"O resultado do teste que me foi feito ontem [quinta-feira] à noite, que é o meu sexto teste nesta pandemia, foi positivo", esclareceu.

O Presidente da Guatemala assegurou estar "muito bem" e que na mensagem sobre o assunto que dará vai explicar cada um dos sintomas decorrentes da doença, pois acredita que "ajudará muitas pessoas a entender mais a doença e como a atacar rapidamente".

Alejandro Giammattei referiu ainda, numa declaração a outra rádio local, que todos os ministros que com ele estiveram nas cerimónias comemorativas da independência do país, que se realizaram nos dias 15 e 16, serão submetidos a testes à covid-19.

Entretanto, a Secretaria da Comunicação Social da Presidência emitiu um comunicado no qual destaca que o chefe de Estado está sob acompanhamento e avaliação médicos, para determinar o seu estado de saúde.

Segundo o comunicado, o Presidente vai continuar com as suas atividades em prol do país e que o fará sujeito às medidas necessárias para salvaguardar a sua saúde, pelo que estará isolado de toda a atividade pública.

A Guatemala contabiliza 84.344 casos positivos do novo coronavírus, incluindo 3.076 mortes, desde que no dia 13 de março o Governo anunciou a primeira infeção de covid-19 no país, de um cidadão procedente da Europa.