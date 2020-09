Jogador do Sporting João Palhinha testa positivo à covid-19

Há mais um jogador do Sporting que testou positivo à covid-19. Trata-se de João Palhinha. O médio estava com a equipa no Algarve e já deixou o estágio em Lagos.

Sobe assim para nove o número de jogadores do Sporting infetados.

Dos testes realizados na quinta-feira há ainda a registar mais um elemento do ‘staff’ também infetado. No total são dois elementos do ‘staff’ e ainda o treinador Rúben Amorim.

Assim, o Sporting tem já 12 casos positivos, entre jogadores e ‘staff’, no departamento profissional de futebol.

Adiado jogo entre Sporting e Gil Vicente

O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente, marcado para este sábado às 18:30, foi adiado devido aos casos de covid-19 em ambas as equipas.

A SIC sabe que as autoridades de saúde da ARS Norte consideram não estarem reunidas as condições para a realização da partida. Esta quinta-feira, o Gil Vicente recebeu ordem do delegado de saúde regional para não treinar.

Através de um comunicado enviado às redações, o Gil Vicente confirmou o adiamento do jogo e a existência de 19 casos de covid-19 no clube, entre os quais 11 jogadores e oito elementos da equipa técnica.