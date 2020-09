Liga anuncia nova data para o Sporting-Gil Vicente 

A Liga Portugal confirmou esta sexta-feira o adiamento do jogo entre o Sporting e o Gil Vicente, no sábado, devido aos casos de covid-19 nas duas equipas, e anunciou a nova data para a partida.

De acordo com um comunicado emitido pelo organismo, o jogo terá lugar na semana de 12 a 16 de outubro de 2020, "em dia e hora a designar".

"Vimos pelo presente informar que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting -Gil Vicente não se realizará no dia de amanhã [sábado] . Mais se informa que o jogo da 1.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting e Gil Vicente terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de outubro 2020"

Na quinta-feira, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte tinha informado que o Sporting-Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, tinha sido adiado, por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo, .

Jogador do Sporting João Palhinha testa positivo à covid-19

Há mais um jogador do Sporting que testou positivo à covid-19. Trata-se de João Palhinha. O médio estava com a equipa no Algarve e já deixou o estágio em Lagos.

Sobe assim para nove o número de jogadores do Sporting infetados. Dos testes realizados na quinta-feira, há ainda a registar mais um elemento da equipa técnica também infetado. No total, são dois elementos do staff e ainda o treinador Rúben Amorim.

Assim, o Sporting tem já 12 casos positivos, entre jogadores e ‘staff’, no departamento profissional de futebol.

O Gil Vicente confirmou na quinta-feira a existência de 19 casos de covid-19 no clube, entre os quais 11 jogadores e oito elementos da equipa técnica.