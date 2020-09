BE propõe que empresas com lucros durante a pandemia não possam despedir funcionários

O Bloco de Esquerda propõe que as empresas com lucros durante a pandemia não possam despedir funcionários.

Falando em Ponta Delgada, a líder do Bloco apresentou o que diz ser uma "medida muito simples", que passa por "inscrever na lei que quem teve lucros mesmo na crise ou recebe apoios públicos não pode despedir, tem mesmo de proteger o emprego" dos seus funcionários.

"Essa é uma medida que deve ser aplicada já, mesmo antes do Orçamento do Estado, dos milhões e milhões que se vão distribuir às empresas. Só assim é que temos a certeza que os apoios à economia não são para resgatar uma elite mas são em nome do povo, de quem trabalha, de quem constrói este país", declarou.