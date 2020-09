Carnaval de Loures em 2021 foi cancelado

A Associação do Carnaval de Loures decidiu cancelar todos os festejos carnavalescos de 2021, como medida preventiva para evitar a propagação da pandemia covid-19, assim como a noite de fados prevista para 07 de novembro.

Devido à pandemia também já foram cancelados os corsos carnavalescos de Estarreja, Ovar, Mealhada, Figueira da Foz e Torres Vedras.

Em comunicado, a Associação do Carnaval de Loures explica que as medidas surgem tendo em conta a evolução do coronavírus (Covid-19) em Portugal e apela para a "melhor compreensão" pelos "transtornos eventualmente causados, salientando que a presente decisão tem a finalidade única de evitar riscos para a saúde pública e acautelar, acima de tudo, o bem-estar e a segurança de todos".

A associação adianta que as medidas serão objeto de monitorização e de avaliação permanente, sendo revistas e alteradas nos termos das orientações que venham a ser emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Esta decisão de cancelar a noite de fados prevista para 07 de novembro e todos os festejos carnavalescos previstos para 12 a 17 de fevereiro de 2021 foi tomada numa reunião a 15 de setembro.

Em 9 de setembro, a Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro também tinha anunciado que os corsos carnavalescos de Estarreja, Ovar, Mealhada, Figueira da Foz e Torres Vedras não vão realizar-se no próximo ano, devido à pandemia de covid-19.

Os municípios que integram a rede concluíram, após uma reunião realizada em Ovar, no distrito de Aveiro, que, "com base nos dados atualmente disponíveis, não há condições para realizar o Carnaval 2021 nos moldes habituais, nomeadamente os corsos carnavalescos".

A decisão tem como objetivo evitar ajuntamentos de pessoas e promover o distanciamento social.

Contudo, as organizações destes cinco carnavais referiram que tinham a intenção de realizar iniciativas para assinalar o evento, aguardando por orientações da DGS, à qual pediram uma reunião.

A Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro vai insistir com a reunião junto da DGS, "para que os carnavais se possam organizar e planear as iniciativas possíveis para assinalar a época carnavalesca de 2021".