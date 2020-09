Os atrasos do SNS em doentes não covid

Até agosto deste ano tinham sido realizadas no Serviço Nacional de Saúde menos um milhão e 26 mil consultas do que no ano passado. As cirurgias feitas no SNS também diminuiram 22,2%.

Não faltam, por isso, queixas de consultas e operações adiadas desde que, em 16 de março, o Governo decidiu suspender a actividade programada, para concentrar esforços no combate à covid-19.

"De repente centrou-se tudo na covid, tudo o que possam cancelar e adiar é o que vão fazer", conta um paciente do SNS.

O Governo diz que disponibilizou mais de sete milhões de euros para a recuperação da atividade de primeira consulta perdida.

Vera, Fernando, Ana Carolina e Ananias são quatro nomes com cara e com esperança num sistema de saúde do qual dependem, como tantos milhões de portugueses.

