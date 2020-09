Alemanha regista mais de 900 casos diários de covid-19

A Alemanha registou últimas 24 horas 922 novos casos do novo coronavírus, elevando o total de infetados pelo vírus para 272.337, dos quais 9.386 morreram vítimas da covid-19 no país, anunciaram as autoridades.

Os números foram divulgados pelo Instituto Robert Koch, importante centro epidemiológico da Alemanha, que alertou para um "novo aumento das infeções" pelo novo coronavírus após os 2.297 casos divulgados no sábado, o maior desde abril, e 1.345 no domingo.

No total, a Alemanha soma 272.337 casos de coronavírus - numa população total de 83,2 milhões de pessoas -, dos quais cerca de 242.200 pessoas já se recuperaram da doença.

O número de mortos com Sars-CoV2 subiu para 9.386 indivíduos.

A taxa de transmissibilidade (Rt) é de 1,22 (após 1,27 no domingo), indicando que cada nova pessoa com o vírus infecta em média mais de uma pessoa, o que significa que a doença está a acelerar a sua disseminação.

A taxa de transmissibilidade média nos últimos sete dias é 1,17 (contra 1,24 no domingo).

A Alemanha atingiu o pico de novos casos diários entre o final de março e o início de abril, quando mais de 6.000 infeções foram registadas por dia.

Posteriormente, o número de casos reduziu significativamente e em junho e julho estabilizou abaixo de mil.

Entretanto, em agosto, o número voltou a aumentar no país.