Covid-19: Posto da GNR em Valpaços e viaturas descontaminados após 6 casos positivos

A GNR informou hoje que as instalações do posto de Lebução, em Valpaços, e as viaturas foram descontaminadas por especialistas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro após a deteção de seis militares com Covid-19.

Numa resposta por escrito à agência Lusa, a divisão de Comunicação e Relações Públicas do Comando Nacional da GNR confirmou que seis militares do Posto Territorial de Lebução, localizado no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, testaram positivo à Covid-19.

De acordo com a Guarda, "foi imediatamente desencadeado, pelo Comando Territorial da GNR em Vila Real, o necessário balanceamento de recursos humanos, pelo que o serviço de atendimento ao público do referido posto, bem como o patrulhamento e as ocorrências, têm vindo a ser garantidos pelos postos territoriais de Valpaços e de Chaves".

"Acresce esclarecer que desta situação não resultou qualquer limitação ao cumprimento da missão da GNR, nem alteração na modalidade de funcionamento do posto, que continua aberto ao público em regime de atendimento reduzido, nos dias úteis, das 9:00 às 17:00", referiu a Guarda Nacional Republicana.

A fonte disse ainda que as instalações do Posto de Lebução, bem com as suas viaturas, foram descontaminadas por especialistas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, nos dias 14 e 18 de setembro.

Autarca de Valpaços garante que até à data não há conhecimento de populares com sintomas

Esta manhã, o presidente da Câmara de Valpaços, Amílcar Almeida, disse à Lusa que teve conhecimento há cerca de uma semana dos casos positivos de Covid-19 no posto de atendimento da GNR de Lebução, freguesia da zona Norte daquele concelho do Alto Tâmega.

O autarca sublinhou que está a ser feito um "trabalho de proximidade entre a autarquia, as forças de segurança e a saúde pública local" e adiantou ainda que, "até à data, não há conhecimento de nenhum popular com sintomas da doença naquela freguesia".

"Segundo o que nos foi dito pelo comandante do posto, efetivamente não teria havido qualquer relação de proximidade ou contacto com a população, o que nos deixa muito felizes por esta situação", referiu.

Militares residem no concelho de Chaves

O presidente disse ainda que os seis militares em causa residem no concelho de Chaves.

O concelho de Valpaços regista hoje um caso ativo de Covid-19. Desde o início da pandemia, o município contabilizou um total de sete casos de infeção.

