Continuam internados com infeções respiratórias dois dos 27 utentes com covid-19 do Lar de Carção, em Vimioso, onde entretanto já se registaram duas mortes.

Esta segunda-feira estão a ser realizados testes aos familiares e amigos que estiveram em contacto com os nove funcionários da instituição que também estão infetados.

Ao todo, no concelho de Vimioso existem 54 casos ativos de covid-19 e o distrito de Bragança contabilizou mais de 50 novos casos nos últimos três dias.