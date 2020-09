Governo vai disponibilizar mais 4.500 camas para estudantes universitários

Vão ser disponibilizadas mais 4.500 camas para estudantes universitários em hotéis, Pousadas da Juventude e unidades de Alojamento Local.

O anuncio foi feito pelo Ministério do Ensino Superior, e represente uma alternativa de ajudar o setor hoteleiro a recuperar da crise provocada pela Covid-19.

Esta alternativa teve de ser negociada pelo Governo depois de as camas nas residências universitárias terem sido reduzidas para cumprir com a regra do distanciamento social.

No total, a partir de outubro, passam assim a estar disponíveis mais de 18 mil camas. Um aumento de 16% em relação à oferta do ano letivo passado.

