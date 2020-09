Identificados surtos de covid-19 em centro social, colégio privado e escola de dança na Póvoa de Varzim

O centro social da freguesia de Amorim, na Póvoa de Varzim, frequentado por 350 crianças e funcionários está agora vazio. As portas do jardim de infância, do ATL e da creche foram encerradas na última quarta-feira e vão continuar fechadas pelo menos até ao final do mês.

No Grande Colégio, uma instituição de ensino privada na cidade da Póvoa de Varzim, uma turma do 4º ano com 24 alunos está em isolamento profilático. Uma medida adotada depois de uma criança dessa turma ter testado positivo para a Covid-19.

Ainda na Póvoa de Varzim uma academia de dança tem um professor e dois alunos infetados.