Continua a aumentar o número de infetados em lares de idosos e instituições

O lar da Cruz Vermelha, em Valença, tem testado regularmente os funcionários e, num dos rastreios, uma colaboradora testou positivo. Depois de todos no lar terem feito o teste à covid-19, soube-se que 16 utentes e cinco funcionários estavam infetados.

Em Sintra, 17 pessoas testaram positivo numa casa de saúde, e no Alentejo está a ser investigado um surto num lar na vila de Redondo.

Em Amorim, na Póvoa de Varzim, as portas do infantário, do ATL, da creche e do centro de dia foram encerradas na semana passada e assim deverão continuar até ao final do mês.

No Centro Social Bonitos de Amorim continuam a ser feitos testes aos utentes e funcionários e já se contam 14 casos positivos. Entre os infetados está uma criança de dois anos, 12 funcionários e o presidente.

Também na Póvoa de Varzim está em isolamento uma turma de 24 alunos de uma escola privada, depois de uma criança testar positivo à covid-19. De portas fechadas está também uma academia de dança, que tem dois alunos e um professor infetados.