Desemprego no Algarve em agosto subiu 177,8% em relação ao mesmo período do ano passado

Em agosto, o desemprego no Algarve subiu quase 178 % relativamente ao mesmo período de 2019. Há neste momento mais 13 mil desempregados na região, do no ano passado

Uma empresas de trabalho temporário diz que em Albufeira triplicou a lista de candidatos a um emprego e para os sindicatos, que criticam o modelo económico dependente do turismo, a solução passa pela criação de emprego na educação, saúde e transportes.

Como consequência do aumento do desemprego está o aumento dos pedidos de ajuda. Só entre março e junho, o Banco Alimentar do Algarve passou a fornecer alimentos a mais dez mil famílias.

