A falta de auxiliares em cinco escolas rurais do agrupamento de Santiago do Cacém, atrasou o início do ano letivo nesses estabelecimentos de ensino.

Na escola primária de Aldeia dos Chãos a auxiliar estará presente apenas durante 3h30.

O ano letivo arrancou durante a semana passada, mas nesta escola o primeiro dia de aulas foi esta terça feira, contra a vontade dos pais que pedem uma auxiliar a tempo inteiro.

