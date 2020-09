Ministro condecora 10 militares do Exército por serviços prestados no contexto da pandemia

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, condecorou hoje 10 militares do Exército, simbolicamente, pelos serviços prestados no contexto da pandemia de covid-19, no salão nobre do ministério, no Restelo, Lisboa.

"Uma palavra de profundo agradecimento pelo grande trabalho feito pelos condecorados e pelo Exército, no âmbito do combate à pandemia. Foi um extraordinário desempenho como um todo em circunstâncias inopinadas", disse o responsável pela tutela.

Gomes Cravinho destacou que "o Exército esteve presente em todo o lado do país, em escolas, lares, unidades médicas e continua".

"O momento que vivemos é de grande incerteza. Não sabemos se a incidência geográfica voltará a ser muito focalizada. Não sabemos se o comportamento dos portugueses vai fazer diminuir o número de infetados ou se viveremos situações de aflição no território nacional, mas temos um a certeza: a presença do exercito e seu empenho", concluiu.

Na cerimónia foram agraciados com a medalha de Defesa Nacional de 1.ª classe a Coronel Margarida Almeida, diretora do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, e com as de 2.ª classe o tenente-coronel António João e os majores Milton Pais e Wilson Antunes, todos da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química.

O aspirante a oficial Hugo Graça, chefe de equipa do Regimento de Transportes, recebeu a distinção de 3.ª classe.

Os outros elementos reconhecidos pela Defesa Nacional com o grau de 4.ª classe foram o sargento-chefe Fernando Pereira, o sargento-ajudante Vítor Jorge, o 1.º sargento António Leitão, o 1.ª cabo João Mota e o soldado Mário Fernandes.

Portugal contabilizou segunda-feira mais oito mortos relacionados com a covid-19 e 623 novos casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).