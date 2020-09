Covid-19: Brasil atinge 4,6 milhões de casos

O Brasil atingiu esta quarta-feira 4,6 milhões de pessoas diagnosticadas com a covid-19 (4.624.885) e aproxima-se das 139 mil mortes (138.977), informou o Ministério da Saúde no seu boletim epidemiológico.

Desse total, 869 mortes e 33.281 infetados foram contabilizados nas últimas 24 horas, estando ainda a ser estudada uma possível relação de 2.422 óbitos com a covid-19.

Em território brasileiro, 3.992.886 de pacientes diagnosticados já recuperaram da doença causado pelo novo coronavírus, enquanto que 493.022 infetados estão sob acompanhamento médico, segundo as autoridades nacionais de Saúde.

No Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, os estados que concentram o maior número de infeções são São Paulo (951.973), Bahia (299.415), Minas Gerais (276.314) e Rio de Janeiro (254.885).

No topo da lista de unidades federativas com mais mortes estão também São Paulo (34.492), seguido pelo Rio de Janeiro (17.911), Ceará (8.861) e Pernambuco (8.085).

Governo aprovou regresso dos adeptos aos estádios

Após o Governo brasileiro ter aprovado, na terça-feira, um estudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o regresso dos adeptos aos estádios, o governador do estado de São Paulo, foco da pandemia no país, anunciou hoje que não autoriza a realização de jogos de futebol com a presença de público.

"Respeitamos a CBF, os diretores e aqueles que procuram valorizar as práticas desportivas, mas a nossa obrigação e o nosso dever é proteger a vida de todas as pessoas, incluindo treinadores, comissão técnica, jogadores, adeptos e todos os que estão no estado de São Paulo", disse Doria, em conferência de imprensa.

"Aqui, não há pressão política, económica, partidária ou desportiva. Aqui, o foco é a proteção aos brasileiros que estão em São Paulo", acrescentou o governador.

Em comunicado, o Ministério da Saúde divulgou, na terça-feira, que deu 'luz verde' para o regresso do público aos estádios, ainda que de forma parcial, pois apenas permitirá a ocupação de cerca de 30% da lotação máxima, num primeiro momento.

A percentagem de casos positivos do covid-19 nos testes que os jogadores devem fazer antes de cada jogo do Campeonato Brasileiro não chega a 2% (1,9%), informou hoje a CBF.

De acordo com esta entidade, dos 9.690 exames diagnósticos realizados oficialmente antes de todas as partidas do Campeonato Brasileiro da primeira, segunda e terceira divisões disputadas este ano, 182 tiveram resultado positivo.