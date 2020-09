Covid-19. Dois procuradores do Tribunal da Amadora estão infetados

Dois procuradores do Tribunal da Amadora que contactaram com um elevado número de juízes e oficiais de justiça testaram positivo para a covid-19. Agora, o serviço está a ser feito em teletrabalho e estão a ser despistados os contactos para determinar o período de isolamento das pessoas sinalizadas.

Todas as diligências não urgentes foram adiadas, mas uma magistrada não sinalizada está encarregue dos processos inadiáveis: aqueles que implicam arguidos presos, providências de crianças em risco e ao abrigo da lei da saúde mental.

Ainda na região da Grande Lisboa, a Casa de Saúde do Telhal, em Sintra, espera o resultado dos mais de 200 testes feitos depois de ter detetado, na semana passada, 17 positivos na instituição, onde mais de 250 pessoas cuidam de 450 doentes.

Já no Lar da Mitra, também em Lisboa, todos os residentes e trabalhadores do quadro e externos foram testados: há 34 infetados, 17 são utentes. Foi hospitalizado um, que apresentava sintomas, e os restantes recuperam da doença no lar, isolados dos que testaram negativo.

A Santa Casa Da Misericórdia diz à SIC que este surto não compromete o normal funcionamento do lar que dá assistência a cerca de 60 pessoas com demência ou doenças psiquiátricas.