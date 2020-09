Covid-19. Governo admite prolongar as moratórias bancárias

O ministro da Economia admitiu, em entrevista à TVI, prolongar as moratórias bancárias que terminam em março do próximo ano. Apesar disso, Siza Vieira não revelou se a extensão vai abranger tanto as famílias como as empresas.

Siza Veiria antecipou também a criação de novas linhas de crédito e a flexibilização do apoio à retoma progressiva, medidas para continuar a apoiar as empresas durante a crise gerada pela pandemia de covid-19.

O que são as moratórias

Desde abril que milhares de clientes não estão a pagar os créditos aos bancos, fazendo uso do decreto-lei do Governo que permite moratórias nos empréstimos.

Em junho, o Governo decidiu estender o prazo das moratórias de setembro deste ano para 31 de março de 2021 (os clientes que o queiram podem ainda pedir acesso às moratórias até ao final deste mês de setembro) e alargou também as condições em que os clientes podem aceder, tendo flexibilizado as condições relativas à condição contributiva e tributária.

Quem as pode pedir

O regime público passou ainda a abranger todos os créditos hipotecários (como crédito à habitação), o crédito para o consumo com destino educação, assim como passou a ser permitido que acedam pessoas com quebras de rendimento do agregado familiar de pelo menos 20% e cidadãos que não tenham residência em Portugal (abrangendo os emigrantes), situações que anteriormente não estavam contempladas.

Além das moratórias de crédito ao abrigo da lei do Governo, há ainda as moratórias privadas, da Associação Portuguesa de Bancos (APB), da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) e da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF), que se aplicam aos créditos que não beneficiam da moratória pública (caso do crédito pessoal, com exceção dos contratos com finalidade educação - já cobertos pela moratória pública -, crédito automóvel e cartões de crédito).

