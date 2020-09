Duas pessoas estão infetadas com covid-19 numa creche e num ATL em Arcos de Valdevez. Trata-se de uma funcionária do ATL e do filho, que frequentava a creche Vila Gerações, da Santa Casa da Misericórdia, e que estão a cumprir quarentena.

Mais 85 crianças estão em confinamento em casa, mas nenhuma apresenta qualquer sintoma da doença.

A creche e o espaço de ATL estão encerrados e devem reabrir na próxima quarta-feira.

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arcos e Valdevez