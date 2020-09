Número de militares da GNR de Évora com covid-19 sobe para seis

O número de militares do Comando Territorial de Évora da GNR que testaram positivo para a covid-19 subiu para seis e outros seis aguardam o resultado do teste, disse esta quarta-feira fonte da força de segurança.

Numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela agência Lusa, o porta-voz da GNR, Hélder Barros, indicou que o novo caso, que se junta aos cinco já anteriormente detetados, é de um dos 13 militares que fizeram o teste no dia 17 deste mês.

Segundo o oficial da GNR, outros seis militares foram testados para a covid-19 na segunda-feira e aguardam os resultados e um sétimo militar será testado na quinta-feira.

O primeiro caso positivo de covid-19 no Comando Territorial de Évora foi detetado no dia 11 deste mês e outros quatro surgiram na sequência dos testes realizados no dia 14 (três pelo Centro Clínico da GNR e um no Serviço Nacional de Saúde).

Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto e Sá, citando dados da Autoridade de Saúde Pública, adiantou que existem no seu concelho "nove casos" de covid-19 relacionados com o "surto na GNR".

A situação "não oferece, para já, grandes preocupações em relação às pessoas infetadas", uma vez que são de "uma faixa etária mais baixa", realçou o autarca, salientando que "estão a ser investigados" os contactos com a comunidade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.925 mortos associados à covid-19 em 69.663 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Covid-19: Posto da GNR em Valpaços e viaturas descontaminados após 6 casos positivos

A GNR informou na segunda-feira que as instalações do posto de Lebução, em Valpaços, e as viaturas foram descontaminadas por especialistas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro após a deteção de seis militares com Covid-19.

Numa resposta por escrito à agência Lusa, a divisão de Comunicação e Relações Públicas do Comando Nacional da GNR confirmou que seis militares do Posto Territorial de Lebução, localizado no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, testaram positivo à Covid-19.

De acordo com a Guarda, "foi imediatamente desencadeado, pelo Comando Territorial da GNR em Vila Real, o necessário balanceamento de recursos humanos, pelo que o serviço de atendimento ao público do referido posto, bem como o patrulhamento e as ocorrências, têm vindo a ser garantidos pelos postos territoriais de Valpaços e de Chaves".

"Acresce esclarecer que desta situação não resultou qualquer limitação ao cumprimento da missão da GNR, nem alteração na modalidade de funcionamento do posto, que continua aberto ao público em regime de atendimento reduzido, nos dias úteis, das 9:00 às 17:00", referiu a Guarda Nacional Republicana.

A fonte disse ainda que as instalações do Posto de Lebução, bem com as suas viaturas, foram descontaminadas por especialistas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, nos dias 14 e 18 de setembro.