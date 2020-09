Em França, os laboratórios multiplicam os testes ao novo coronavírus numa altura em que se acredita que a segunda vaga está já instalada.

Países como a França, Holanda e Reino Unido atingiram esta semana o maior número de casos de sempre.

Há cidades em Inglaterra e no País de Gales que impuseram novas restrições para tentar travar o agravamento da pandemia, mas as decisões de confinamento do Governo têm suscitado reações contrárias da população e autarquias.