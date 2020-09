Covid-19: alunos do politécnico de Portalegre suspendem praxes

A Associação Académica do Instituto Politécnico de Portalegre (AAIPP) anunciou esta terça-feira que foi decido, por unanimidade, suspender as praxes académicas este ano letivo devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado publicado na rede social Facebook, a AAIPP explica que esta decisão foi tomada em conjunto com as três comissões de praxe pertencentes ao politécnico.

"Para lá de todas as condicionantes causadas pela pandemia, a AAIPP e as três comissões, pretendem, acima de tudo, defender a boa imagem da praxe, pelo que realizar qualquer tipo de atividade dentro desse contexto poderia pôr essa mesma imagem em causa", lê-se no documento.

Apesar da suspensão das praxes, a AAIPP apela aos estudantes para não perderem as suas tradições, anunciando que ao longo do ano vão ser desenvolvidas várias atividades "alusivas às mesmas, bem como à praxe", com o objetivo de mostrar aos novos alunos como se recebe naquela cidade alentejana.

"De forma a assegurar que a integração não está suspensa, informamos que será feito, junto dos alunos recém-chegados, um levantamento de contactos com o objetivo de criar interação entre os mesmos e os veteranos", lê-se no comunicado.

Esperando retomar as atividades da praxe assim que a pandemia for ultrapassada, a AAIPP anuncia ainda que foi decidido terminar o ciclo iniciado no anterior ano letivo, estando a ser preparadas as cerimónias dos tribunais de praxe e do enterro do caloiro, sublinhando que as mesmas vão decorrer de uma forma "diferente" do habitual.