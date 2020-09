O Governo não vai usar os empréstimos previstos no plano de recuperação da União Europeia.

No acordo alcançado em julho pelos 27, Portugal tinha direito a uma fatia de 15,3 mil milhões a fundo perdido, mais a possibilidade de empréstimos.

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que para a retoma apenas vai usar a primeira. Uma garantia que António Costa deixou perante a presidente da Comissão Europeia, na apresentação do plano de recuperação e resiliência de Portugal.

Portugal quer ser dos primeiros a fechar plano de recuperação na União Europeia

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que Portugal quer ser um dos primeiros países a acordar com a Comissão Europeia o seu Plano de Recuperação e Resiliência, dizendo que o país "tem de estar na linha da frente".

António Costa assumiu este objetivo numa conferência que decorreu na Fundação Champalimaud, em Lisboa, depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter apresentado o Plano de Recuperação da União Europeia perante uma plateia com muitos ministros e secretários de Estado, autarcas, representantes dos governos regionais, parceiros sociais e responsáveis de instituições académicas portuguesas.

Numa intervenção com cerca de 40 minutos, o primeiro-ministro disse que o calendário do seu Governo é o de aprovar o Programa de Recuperação e Resiliência do país em 14 de outubro, entregando no dia seguinte, a 15, o primeiro "draft" à Comissão Europeia.

URSULA VON DER LEYEN ELOGIA A SINTONIA ENTRE LISBOA E BRUXELAS

A presidente da Comissão Europeia garante todo o apoio ao plano de reformas que Portugal vai ter que implementar nos próximos anos para recuperar a economia.

E deixou ainda muitos elogios à forma como o país tem sido pioneiro nalgumas áreas, em sintonia com a visão europeia.