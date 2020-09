A autoridade de saúde local entendeu que os contactos entre colegas seriam de baixo risco e comunicou à escola que as aulas deviam continuar. Uma decisão contrária à que teve numa escola do primeiro ciclo, do mesmo agrupamento, depois de uma criança testar positivo.

Os encarregados de educação questionam a dualidade de critérios e pedem que sejam testados os alunos e professores das duas turmas da Escola Básica Vallis Longus.