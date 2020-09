Os alunos do ensino básico de Nova Iorque voltaram à escola, apesar do aumento do número de infeções de covid-19. Os Estados Unidos têm mais de 7 milhões e 400 mil casos.

A máscara e a medição da tempretaura fazem parte da nova normalidade, no regresso dos alunos do ensino. Após seis meses sem aulas, é de uma forma organizada e com regras apertadas que voltam à escola, entre o receio e o otimismo dos pais.