Infeções na Índia: 6 milhões ou 60 milhões?

Apesar de a Índia realizar mais de um milhão de testes por dia, os números oficiais poderão estar longe da realidade. É, pelo menos, essa a convicção das autoridades médicas do país que, com base num estudo, acreditam que mais de 60 milhões de pessoas possam ter sido infetadas, dez vezes mais do que o número confirmado.

Mesmo com os casos na ordem dos 80 mil por dia, a Índia continua a reabrir a economia e a relaxar nas medidas de confinamento.

Em sentido contrário, Israel aprovou uma série de medidas para travar a propagação do vírus,

depois de várias horas de debate e com fortes críticas da oposição. O combate à pandemia foi a razão invocada, mas os críticos dizem que o verdadeiro objetivo é acabar com as manifestações contra o primeiro-ministro.