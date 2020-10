Linha de apoio aos lares vai funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana

Os lares de idosos vão passar a ter uma linha telefónica de apoio exclusivo. O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, esta sexta-feira no Algarve, que diz que a linha vai funcionar diariamente a todas as horas.

Lares também têm agora brigadas de intervenção rápida

A partir de quinta-feira, qualquer lar que viva uma situação de surto agudo de covid-19 tem à disposição o recurso a uma brigada de intervenção rápida. A cobertura é nacional, mas ainda faltam recursos humanos para estas brigadas estarem a 100%.

O Governo tem referido como objetivo o país ter 18 brigadas constituídas, uma por distrito, com cerca de 400 efectivos no total. No dia do arranque do projeto, estavam contratados 339 profissionais.

As brigadas distritais terão um número de efetivos em função do número de lares e de utentes do distrito a que estão alocadas.

Não havendo surtos que exijam a presença num lar, os recursos estarão tendencialmente alocados a estruturas que necessitam de acompanhamento ou em equipamentos onde recebem formação.