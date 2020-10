Desde o início de setembro há um claro aumento de internamentos, por exemplo, dia 1 havia 350 internados e 44 nos cuidados intensivos. Um mês depois, outubro arranca com números que não eram atingidos desde meados de maio, 682 internados e 107 doentes nos cuidados intensivos.

O impacto do regresso às aulas começará a ser sentido nos próximos dias. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser região com mais novos casos, onde mais de 70% das camas dos cuidados intensivos estão ocupadas.

Veja também: