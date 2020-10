Ordem dos Médicos pede que "doentes não covid" não sejam deixados para trás

Em entrevista à SIC Notícias, a presidente da Sub-Região do Porto da Ordem dos Médicos, Dalila Veiga, considera necessária uma articulação entre as unidades de saúde e diz que, apesar da pandemia, é necessário monitorizar as outras doenças.

Utentes queixam-se do atendimento telefónico nos Centros de Saúde

Marcar uma consulta médica ou pedir renovação de uma receita nos Centros de Saúde tem sido cada vez mais difícil para os utentes. A Entidade Reguladora da Saúde recebeu desde o início do ano mais de 1.200 queixas de constrangimentos no atendimento telefónico.

Um problema transversal a todas as cinco administrações regionais de saúde do país.

Cada médico de família tem em média a cargo 1.800 utentes, divide o tempo em contexto de pandemia com testagem, acompanhamento de doentes com covid-19 e já começaram a chegar as marcações para a vacina da gripe.

Médicos de família pedem audição à ministra da Saúde

A Associação de Médicos de Família quer ser ouvida pela ministra da Saúde, Marta Temido, para discutir as dificuldades que existem nos centros de saúde.

Em comunicado, afirmam estar preocupados com a situação no outono-inverno e pedem que seja dada a prioridade a doentes com doença respiratória aguda.