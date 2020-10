“Trump precisava desesperadamente de fazer campanha”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser hospitalizado durante "alguns dias", depois de ter sido diagnosticado com covid-19 e de apresentar “sintomas ligeiros”.

Para Ricardo Costa, Trump tem tudo a perder caso não haja campanha eleitoral, porque “precisava desesperadamente” de o fazer.

TRUMP MANTÉM FUNÇÕES OFICIAIS NO HOSPITAL

De acordo com a Casa Branca, a hospitalização é por precaução e Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.

Os especialistas estão a examinar o Presidente norte-americano e farão recomendações para "os próximos passos", e a mulher de Trump, Melania, também infetada, apresentava "uma tosse ligeira e dor de cabeça".