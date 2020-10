Covid-19. França regista 16.972 novos casos em 24 horas

A França registou 16.972 novos casos da doença covid-19 e 49 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de infetados e de óbitos para 606.625 e 32.198, respetivamente, desde o início da pandemia, foi divulgado este sábado.

Na sexta-feira, a Agência de Saúde Pública francesa tinha contabilizado 12.148 novos casos de covid-19.

O índice de positividade nos testes de diagnóstico está agora nos 7,9% (mais do que os 7,7% indicados no dia anterior), anunciou a mesma entidade no seu portal 'online'.

Nos hospitais, 4.087 pessoas foram internadas devido ao novo coronavírus nos últimos sete dias, das quais 849 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades de saúde francesas acrescentaram ainda que existem 1.294 fontes ativas de contágio sob investigação, 80 delas apareceram nas últimas 24 horas.

Entre os surtos ativos em investigação, 255 deles são em lares e residências seniores.

Dos 101 departamentos do país, 66 mantêm-se em situação de alta vulnerabilidade.