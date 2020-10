Covid-19. Quatro infetados em Centro Hospitalar de Vila Real

Foram detetados este sábado quatro casos positivos de covid-19 no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Três profissionais e um doente foram isolados de imediato e todos os seus contactos sinalizados.

O hospital informa ainda que já foram realizados testes a todos os utentes do serviço, estando a concluir a testagem aos profissionais de saúde, num total de 145 testes já efetuados.

O Conselho de Administração do hospital informou que garante a toda a população e aos profissionais de saúde que estão asseguradas todas as condições de segurança no centro hospitalar.