É assim que funciona o regresso dos adeptos aos estádios

O Santa Clara-Gil Vicente que decorre em Ponta Delgada, nos Açores, é o primeiro jogo da I Liga em que é possível a presença de público.

A SIC foi perceber, no interior do estádio, quais são as regras a seguir pelos adeptos. Nas bancadas será mantida a distância de segurança de dois metros com inscrições de “não sentar” em algumas cadeiras.

É também obrigatório o uso de máscara durante toda a partida. Os adeptos estão satisfeitos com os “sacrifícios”, pela possibilidade de apoiarem as suas equipas.

A mensagem dos jogadores para os adeptos que regressam aos estádios

Os jogadores das duas equipas apelaram este sábado ao cumprimento das regras sanitárias. Veja aqui a mensagem.