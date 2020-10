Covid-19. Idosa desaparecida em Bragança encontrada num quarto do hotel

A idosa da Santa Casa da Misericórdia de Bragança dada este domingo como desaparecida foi encontrada num quarto do hotel de onde se pensava ter saído, disse à Lusa fonte da instituição.

De acordo com a fonte, a mulher de 86 anos foi encontrada pelos bombeiros dentro de um dos quartos do hotel depois de mais de seis horas de buscas.

Os bombeiros fizeram "uma busca minuciosa" ao edifício e encontraram a idosa "trancada num dos quartos", segundo ainda a fonte.

A idosa, que sofria de demência, pertence ao grupo de 19 utentes que testaram negativo na Santa Casa da Misericórdia e foi alojado no Hotel São Lazaro, na cidade de Bragança.

A equipa que acompanha os utentes apercebeu-se da ausência da idosa por volta das 16:30 e duas horas depois foi dado o alerta às autoridades que tiveram na operação de buscas no terreno dez elementos e quatro viaturas, apoiados por meios da instituição.

A Misericórdia de Bragança transferiu, no sábado, para o hotel 19 utentes que testaram negativo ao novo coronavírus, mantendo nos lares os que também estão negativos, mas que se encontram acamados.

O número final de infetados com o novo coronavírus nos três lares da Misericórdia de Bragança é de 115 casos, correspondente a um terço do total de testados entre utentes e funcionários, sendo que todos se encontram sem sintomas, segundo as autoridades locais.

Entre os 170 utentes dos três lares há 100 idosos positivos e dos 140 trabalhadores, 15 estão também positivos.

Uma abrigada de intervenção rápida com dois enfermeiros e quatro auxiliares começou hoje a trabalhar para colmatar a falta de pessoal.

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, afirmou hoje que vão agora ser testados, nos próximos dias, os utentes e funcionárias das restantes valências da Misericórdia, que corresponde a perto de 700 pessoas, incluindo as mais de 300 crianças dos infantários e escola básica.

Este surto teve início com um primeiro caso positivo de uma funcionária a 23 de setembro e uma semana depois começou a ser testado o lar onde trabalhava, o Santa Isabel, seguindo-se ao longo da semana os restantes.

Com o caso da Misericórdia, o número de infeções pelo novo coranavírus no distrito de Bragança disparou para mais de 800 desde o início da pandemia.

A região contabiliza 29 óbitos associados à covid-19.