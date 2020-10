Europa com pelo menos 235.054 mortes e 5,7 milhões de casos de Covid-19

O registo de novos casos de coronavírus continua a aumentar em vários países da Europa.

Em França o aumento de novos casos está a preocupar as autoridades. O governo já apertou as medidas de restrição para travar uma segunda vaga da pandemia e a capital pode entrar em alerta máximo, se a capacidade de resposta dos hospitais estiver próxima do máximo.

