Surtos de covid-19 em vários lares de idosos pelo país. Onde e quantos infetados?

Continuam a aumentar os surtos de Covid-19 em lares de idosos em todo o país. Viseu, Caminha, Bragança e Montalegre são os que mais preocupam as autoridades no dia em que Portugal ultrapassou as duas mil mortes associadas ao coronavírus.

Bragança. 115 infetados

Subiu para 115 o número de infetados nos lares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança. O autarca local critica a demora dos resultados. A autoridade local de saúde garante que todos os dias são feitos testes.

A Brigada de Intervenção Rápida já está nos lares. São três unidades com mais de 300 utentes e funcionários.

Caminha. 40 infetados

São já 40 o número de infetados no lar de Seixas, em Caminha. A maioria dos doentes está assintomática. Um utente e uma funcionária estão internados no hospital de Viana do Castelo.

O primeiro caso positivo foi detetado numa funcionária que após uma ida ao dentista teve febre, fez o teste e descobriu que estava infetada.

Com 52 utentes na instituição, surgem agora dificuldades a nível dos recursos humanos. Está para breve o reforço de profissionais.

Viseu. 29 infetados

Testaram positivo mais sete funcionários de um lar de Fragosela, em Viseu. Há agora ao todo 29 casos positivos, dos quais 20 são utentes e nove são funcionários do lar.

Dois idosos estão internados depois de registarem sintomas. Todos os outros casos positivos continuam no lar. Alguns dos negativos foram, entretanto, transferidos para outros locais.

No lar de Fragosela está já uma Brigada de Intervenção com um enfermeiro e cinco auxiliares.

Montalegre. 36 infetados

Foi evacuado na manhã deste domingo para desinfeção o Lar de Nossa Senhora do Pranto, em Montalegre. Utentes e funcionários foram retirados e transferidos para instalações provisórias.

A decisão surge depois de conhecidos pelo menos 36 casos positivos de infeção por covid-19. Dos 30 utentes do lar, apenas 4 testaram negativo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de um total de 2.005 mortes e 79.151 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.995 para 2.005, mais 10 do que no sábado - 8 na região de Lisboa e Vale do Tejo e 2 na região Norte.

O número de infetados aumentou de 78.247 para 79.151, mais 904 casos.

Mais de 1 milhão de mortos e 34,6 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

