Covid-19 na Europa. Países já começaram a impor novas restrições 

O número de novos casos diários de covid-19 continua a aumentar pela Europa. Espanha, França e Itália têm novas restrições.

Paris está em estado de alerta máximo. A partir desta terça-feira, entram em vigor novas restrições.

No Reino Unido, só no domingo, foram registados perto de 23 mil novos casos. Em causa esteve um erro informático que fez com que, nas últimas semanas, milhares de contágios não tenham sido contabilizados.

Madrid tem a maior taxa de contágio da Europa, com 850 infeções por 100 mil habitantes. Desde sexta-feira, os habitantes da capital espanhola estão a cumprir um novo confinamento: lojas, bares e restaurantes fecham mais cedo e são proibidos ajuntamentos de mais de seis pessoas.