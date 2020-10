Covid-19. Todos os testes realizados até agora aos conselheiros de Estado deram resultado negativo

A informação chegou este domingo à Presidência da República. O conselheiro de Estado António Lobo Xavier testou positivo à covid-19, já depois de ter estado no Conselho de Estado, realizado na passada terça-feira, no Palácio da Cidadela em Cascais.

Não há, até ao momento, mais nenhum caso positivo de COVID 19 entre os conselheiros de estado.

Os testes de diagnóstico ao coronavírus feitos pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram entretanto negativo.

Também deram resultado negativo os testes realizados pelos antigos presidentes da República Jorge Sampaio e Cavaco Silva, e pelo antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão e pelos conselheiros Leonor Beleza e Francisco Louçã, que se sentaram ao lado de Lobo Xavier.

Não há de resto qualquer confirmação de outro caso positivo entre os restantes conselheiros de Estado.

O teste de despistagem de covid-19 da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu um resultado negativo, anunciou o porta-voz da instituição, Eric Mamer.

"O mais recente resultado do teste da presidente @vonderleyen é negativo. No entanto ela irá manter o auto isolamento até amanhã [terça-feira] até final do dia, como previsto pelos regulamentos de saúde", escreveu Mamer na sua conta na rede social Twitter.