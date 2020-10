Reino Unido não prevê programa de vacinação geral da população contra o coronavírus

O Reino Unido não vai promover um programa de vacinação geral contra o coronavírus, prevendo vacinar apenas os idosos e às profissões de risco, disse hoje a responsável pelo grupo de trabalho da vacinação.

Nomeada na Primavera pelo governo como presidente do grupo de trabalho de vacinação contra o coronavírus, Kate Bingham disse ao Financial Times que uma vacinação geral da população "não vai acontecer".

"Só precisamos de vacinar todas as pessoas em risco", explicou ela numa entrevista publicada "online" no domingo à noite.

"As pessoas falam sobre o tempo que será necessário para vacinar toda a população, mas isto está errado. Não haverá vacinação de pessoas com menos de 18 anos. Será uma vacina apenas para adultos, para pessoas com mais de 50 anos de idade, e especialmente para o pessoal de cuidados, o pessoal dos lares de idosos e os mais frágeis", disse.