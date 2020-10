Ao retirar a máscara, Trump “pode estar a colocar em risco terceiros” 

No regresso à Casa Branca, depois de ter estado hospitalizado na sequência da infeção pela Covid-19, o Presidente dos Estados Unidos subiu à varanda do Pórtico Sul, onde tirou a máscara para as fotografias.

Para Ricardo Mexia, esta é uma situação difícil de gerir a nível comunicacional, mas é uma mensagem “que não faz sentido passar”.

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, apesar de não se saber ainda se Trump está na fase infecciosa, o seu comportamento “pode colocar em risco terceiros”.

