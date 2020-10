Com o aumento de casos de covid-19, volta-se a falar na importância dos centros de acolhimento para dar condições de isolamento a quem não as tem em casa.

Muitos foram encerrados com a descida do número de casos, mas as estruturas mantiveram-se equipadas e, sempre que é preciso, recebem infetados com o coronavírus.

Em Vila Real, por exemplo, há 50 camas disponíveis.