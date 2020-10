Presidente da Série A italiana de futebol testa positivo à covid-19

O presidente da Série A, Paolo Dal Pino, acusou positivo à covid-19, informou hoje a Liga italiana de futebol, acrescentando que o teste foi efetuado na segunda-feira e que o dirigente está assintomático e em quarentena.

A pandemia de covid-19 volta a afetar fortemente o futebol transalpino e, no domingo, o Nápoles, com dois jogadores infetados, falhou a visita à campeã Juventus, podendo ser penalizado com derrota por 3-0, depois de ter sido recusado o seu pedido de adiamento do jogo do campeonato.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, Itália é o segundo país mais afetado pela pandemia, com o registo de 36.002 mortos e mais de 327 mil casos de infeção.