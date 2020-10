Trump garante que se sente melhor do que há 20 anos

Trump escreveu nas redes sociais que as pessoas não devem ter medo do coronavírus, garantindo que se sente melhor do que há 20 anos. As imagens mostram, no entanto, alguma dificuldade em respirar.

O Presidente dos EUA vai continuar a ser tratado na Casa Branca mas já prometeu regressar, brevemente, à campanha eleitoral. A verdade é que, nem mesmo durante os três dias em que esteve no hospital, Trump deixou de fazer campanha, como ficou claro pelo passeio de carro, perante a multidão, enquanto ainda estava internado, e contra várias opiniões médicas.

De acordo com as normas de saúde pública dos Estados Unidos, Donald Trump terá de permanecer em isolamento, durante 10 dias, pelo menos, depois de terem surgido os primeiros sintomas, confirmados por um teste positivo, o que aconteceu na passada quinta feira, dia 30.

Para cumprir o que está estipulado, Trump teria de ficar em quarentena, sem qualquer contacto com terceiros, até domingo, e testar negativo para poder voltar a sair.

Washington bloqueia diretiva da FDA



Esta terça feira, o governo norte-americano voltou a tomar uma decisão que vai contra tudo o que é defendido pela comunidade científica. Washington bloqueou uma diretiva da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, que obrigava as farmacêuticas a seguirem os voluntários, que participam nos testes das vacinas contra a Covid-19, durante pelo menos dois meses.

Essa diretiva tornava impossível colocar uma vacina no mercado ainda antes das eleições presidenciais de 3 de novembro mas a Casa Branca anulou-a afirmando que não é preciso acompanhar os voluntários durante tanto tempo. Mais uma decisão polémica, num país com mais de sete milhões e meio de infetados e 215 mil mortes por covid-19.

Presidente tem sido irresponsável para dois terços dos norte-americanos

Numa sondagem, feita pela CNN, no dia em que se soube que Donald Trump estava infetado, dois terços dos norte americanos diziam que o presidente tinha sido irresponsável na forma como lidou com o risco de contrair o vírus e de infetar os que lhe são mais próximos.

Quase 70% dos inquiridos afirmou não confiar nas informações dadas pela Casa Branca sobre o estado de saúde do chefe de estado.

O candidato democrata, Joe Biden, desejou as melhoras ao presidente, mas não deixou de o criticar.