Covid-19: DGS considera situação das escolas controlada

O governo diz que o aumento de casos de covid-19 em Portugal era esperado com o regresso às aulas. Desde o início do ano letivo, a DGS regista 23 surtos em escolas.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, Graça Freitas considerou a situação controlada. O índice de transmissibilidade tem crescido, dentro dos parâmetros, nota mais uma vez Graça Freitas. É de 1.09, sendo mais elevado a Norte e no Algarve do que região de Lisboa e Vale do Tejo.