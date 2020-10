Identificados 11 casos de covid-19 no Hospital dos Covões em Coimbra

No país são várias as Unidades de Saúde a lidar com surtos ativos de Covid-19. No Hospital dos Covões em Coimbra foram para já detetados oito profissionais e três pacientes infetados com novo coronavírus.

O foco de covid-19 aconteceu numa enfermaria do serviço de medicina interna do Hospital Geral dos Covões. Os três doentes que acusaram positivo foram transferidos para a zona covid da unidade de saúde.

A admissão de mais utentes na medicina interna foi entretanto suspensa como medida preventiva, confirmou ao Diário as Beiras, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e universitário de Coimbra, Carlos Santos.

O despiste da infeção aos outros internados na enfermaria não revelou mais casos.

O Hospital dos Covões esteve durante o confinamento reservado para doentes com covid-19 e continua a ser a unidade de referência para a doença na zona centro.