O futebolista internacional português Nani juntou-se esta quarta-feira a uma campanha de angariação de fundos para o combate à pandemia de covid-19 no Brasil, lançada pela Fundação Pelé.

Tal como Kylian Mbappé, Zico, Rivelino, Roger Milla e Usain Bolt, Nani também enviou uma camisola autografada para Pelé, que celebra 80 anos em 23 de outubro.

As camisolas recebidas pelo 'rei' serão leiloadas no final do ano para recolher fundos para a luta contra a pandemia de covid-19.