Cuidados intensivos atingem a capacidade máxima no hospital Beatriz Ângelo

O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, atingiu esta quinta-feira a capacidade máxima nos cuidados intensivos e não tem mais camas disponíveis.

A unidade hospitalar, que serve quatro concelhos - Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço - tem no total 22 camas nos cuidados intensivos, mas apenas seis estão ocupadas com doentes infetados com covid-19.

Como solução, o hospital pediu na quarta-feira à noite ao CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) para não enviar mais ambulâncias com doentes para as urgências. A suspensão foi alargada ao dia de hoje e pode vir a manter-se nos próximos dias.

Outra solução podia ser o envio de doentes para outros hospitais, mas não há ainda nenhuma indicação da Administração Regional de Saúde nesse sentido.