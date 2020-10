"É necessário manter o equilibrio no acesso aos cuidados de saúde"

O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares diz que é necessário manter o equilíbrio no acesso aos cuidados de saúde.

Em entrevista esta quarta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, Alexandre Lourenço afirma que é preciso existir uma articulação entre os hospitais e os cuidados de saúde primários.

"É necessário ter músculo operacional a nível regional para que os meios estejam no terreno"

Cuidados intensivos atingem a capacidade máxima no hospital Beatriz Ângelo

O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, atingiu esta quinta-feira a capacidade máxima nos cuidados intensivos e não tem mais camas disponíveis.

A unidade hospitalar, que serve quatro concelhos - Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço - tem no total 22 camas nos cuidados intensivos, mas apenas seis estão ocupadas com doentes infetados com covid-19.

Portugal com mais 10 mortes e 1.278 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há um total de 10 mortes e 1.278 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

O número de mortes subiu de 2.040 para 2.050, mais 10 do que na quarta-feira. Já o número de infetados aumentou de 81.256 para 82.534, mais 1.278, o maior aumento diário de casos desde 10 de abril.

Nas últimas 24 horas, 480 doentes foram dados como recuperados. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram da doença 51.517 pessoas.