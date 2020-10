Covid-19 em Montalegre. Deram negativo os 140 testes feitos a pessoas ligadas a lar  

Depois do surto de covid-19 no centro de saúde de Montalegre, as atenções viraram-se para o lar da Misericórdia.

Uma utente que precisou de atendimento hospitalar testou positivo para a covid-19, mas a cadeia de contágio não terá sido a mesma.

Os diferentes focos no concelho levaram à tomada de medidas. Entre elas, a testagem de 140 pessoas ligadas ao lar, entre utentes, funcionários e contactos próximos.

Os resultados deram todos negativos.

Concelho tenta travar fontes de transmissão

Os primeiros casos a serem conhecidos tiveram origem no lar de Salto. Dos 36 infetados da instituição, apenas uma idosa está internada.

As preocupações passaram também pelas escolas, nomeadamente a do Baixo Barroso, onde há três turmas em isolamento. Dois elementos dos bombeiros de Salto também testaram positivo.

Portugal regista 13 mortes e 1.090 novos casos de infeção

Portugal contabiliza este domingo mais 13 mortos relacionados com a covid-19 e 1.090 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.080 mortes e 86.664 casos de infeção, estando este domingo ativos 31.397 casos, mais 693 do que no sábado.

A DGS indica que, das 13 mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Norte (sendo que esta zona lidera a tabela em número de novos casos) e uma no Alentejo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 843 pessoas (mais 12 do que nas últimas 24 horas), das quais 124 em cuidados intensivos (mais duas em relação a sábado).