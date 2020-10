Covid-19. Ministro do Ensino Superior infetado, membros do Governo testados

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, testou positivo à covid-19 e todos os ministros que estavam no Conselho de Ministros, na quinta-feira, já foram testados de forma a despistar novos contágios.

Ao que a SIC apurou, todos os ministros que estavam no Conselho de Ministros na quinta-feira realizaram este domingo o teste à covid-19.

As colheitas foram feitas por equipas do INEM na presidência do Conselho de Ministros e as análises estão a ser feitas no Instituto Ricardo Jorge. Os restantes membros do Governo serão testados ainda esta segunda-feira.

De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

"Ontem ao fim da tarde, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à COVID 19. Não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo com o MCTES."

Os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados, segundo a nota do gabinete de António Costa.

O Governo esteve reunido na passada quinta-feira. No entanto, este domingo, o Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica para fechar o Orçamento do Estado para 2021.

Para além do primeiro-ministro, António Costa, o Governo conta ainda com mais 19 ministros.

Portugal regista 13 mortes e 1.090 novos casos de infeção

Portugal contabiliza este domingo mais 13 mortos relacionados com a covid-19 e 1.090 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.080 mortes e 86.664 casos de infeção, estando este domingo ativos 31.397 casos, mais 693 do que no sábado.

A DGS indica que, das 13 mortes registadas nas últimas 24 horas, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Norte (sendo que esta zona lidera a tabela em número de novos casos) e uma no Alentejo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 843 pessoas (mais 12 do que nas últimas 24 horas), das quais 124 em cuidados intensivos (mais duas em relação a sábado).